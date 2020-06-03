2020-06-03T09:25:51+03:00
Общество

Комсомольчан предупредили, ситуация с covid-19 остается напряженной

Такую оценку озвучили на заседании оперштаба
Александр ШТААЛЬ
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Комсомольчан предупредили, ситуация с covid-19 остается напряженнойКомсомольчан предупредили, ситуация с covid-19 остается напряженнойФото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Комсомольске-на-Амуре сегодня, 3 июня обсудили ситуацию по коронавирусу. Мэр Александр Жорник отметил, что пока обстановка в городе остается сложной. Пока она не улучшается, нельзя исключать, что еще в течение определенного времени, ситуация будет напряженной.

- Отметим также, что число случаев заражения covid-19, не сокращается, хотя каждый день из инфекционного госпиталя выписывают выздоровевших горожан. Всего в городе зафиксировали 116 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. При этом сейчас основные очаги заражения – это семьи и рабочие места, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

По статистике, чаще всего болеют люди в возрасте 30-49 лет – это 45,6 процентов. Еще 28 процентов пациентов – это люди старше 65 лет, три процента – люди в возрасте 18-25 лет, остальным 50-54 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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