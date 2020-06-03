Молодого наркокурьера лишили свободы в Хабаровске

3 Июнь 2020 2020-06-03T09:55:46+03:00

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В Хабаровске прошел суд над 21-летним местным жителем. Парня обвинили в покушении на незаконный сбыт наркотических средств синтетической группы в особо крупном размере. Из материалов дела следует, что в июле 2018 года подсудимый вступил в организованную преступную группу, связанную с распространением наркотических средств и действующую на территории Российской Федерации.

- Фигурант переписывался с соучастниками о месте нахождения тайников, доставлял наркотики к месту хранения, Фасовал на разовые дозы и передавал бесконтактным способом через закладки в тайниках, сообщал сведения об их местонахождении. Задержали фигуранта в январе 2019 года при попытке сбыта запрещенного вещества, - рассказали в пресс-службе Дальневосточной прокуратуры.

К слову, сам осужденный вину признал в полном объеме, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Суд признал его виновным и приговорил к четырем годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU