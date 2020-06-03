3 Июнь 2020 2020-06-03T10:26:23+03:00

Изменить размер текста: A A

В Хабаровском крае пройдет акция «Оставайся донором». Жителей региона приглашают присоединиться. Она стартует 8 июня. Кровь нужна больным людям, которым срочно требуется процедура переливания.

- Присоединиться к акции могут совершеннолетние граждане РФ, без тяжелых и хронических заболеваний, зарегистрированные в Хабаровском крае. Акция проводится под девизом: «Одна донация спасает три жизни». Процедура проходит безболезненно, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, в Хабаровске сдать кровь можно на краевой станции переливания по адресу: улица Волочаевская, 46. При себе обязательно иметь паспорт. В связи с пандемией в учреждении принимают меры санитарной безопасности. По закону, донору в день сдачи положен оплаченный выходной. Перед сдачей врачи рекомендуют позвонить в службу и уточнить наличие хронических заболеваний, которые могут препятствовать проведению процедуры.

ИСТОЧНИК KP.RU