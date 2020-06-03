В минздраве Хабаровского края прокомментировали отсутствие иммуноглобулина
В Хабаровском крае не хватает иммуноглобулина. Одна из местных жительниц задала вопрос в аккаунте регионального минздрава:
- Где взять имуноглобулин, для четыре х летнего ребе нка, при укусе клеща? В травм пункте говорят, что у них нет, а сеи час самыи опасныи период, почему в Хабаровске не готовы и имуноглобулина нет в наличии!
Эту проблему прокомментировали в минздраве Хабаровского края. В ведомстве подтвердили, что действительно до начала мая 2020 года иммуноглобулина не было на складах заводов производителей. В министерстве также отметили, что в регион планируют доставить препарат в срок до 7 июня 2020 года.
Отметим также, что в регионе принимают меры в рамках борьбы с клещами. Специалисты обрабатывают территории. В планах выполнить акарицидную обработку территорий общей площадью 1731,77 гектаров. Из них уже охватили 1264,80 гектаров.
ИСТОЧНИК KP.RU