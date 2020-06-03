Часть хабаровских школ закончили набор первоклассников

3 Июнь 2020 2020-06-03T10:39:01+03:00

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В Хабаровске почти в половине школ закончился набор первоклассников. Полностью укомплектовано на сегодняшний день 31 учебное заведение. Всего в 2020-2021 учебном году в краевом центре впервые за парты сядут около восьми тысяч мальчишек и девчонок, что немного больше, чем в прошлом.

- В некоторых учреждениях среднего образования (но только там, где это физически возможно сделать) могут открыть дополнительные классы. Решение об увеличении их числа школьный директорат принимает самостоятельно. Между тем, родителям переживать не стоит: мест за партами хватит всем ребятишкам, - рассказали в городском управлении образования.

Напомним, правила поступления в первые классы с 2019-го года не изменились. Сначала принимают заявления от родителей, чьи дети прописаны в районе, к которому относятся школы, гимназии и лицеи. Записывать детей будут до конца июня. Консультации по набору в начальную школу проводят в рабочие дни с 9:00 до 18:00 часов по телефонам: 55-68-01, 55-68-03, 55-68-05 и 55-67-74.

ИСТОЧНИК KP.RU