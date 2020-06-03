2020-06-03T12:36:27+03:00
Общество

Дамбу в поселке в Биробиджане достроят к концу 2020 года

Стройка началась еще в 2017 году
Александр ШТААЛЬ
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Дамбу в поселке в Биробиджане достроят до конца 2020 годаДамбу в поселке в Биробиджане достроят до конца 2020 годаФото: администрация Биробиджана
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Дамбу в поселке в Биробиджане достроят до конца 2020 года. Напомним, возводить ее начали еще в 2017 году в рамках программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 -2020 годах». В 2019 году случилось наводнение, из-за которого случилось отставание от графика производства работ.

- На сегодняшний день работы пока на паузе из-за дождей. Когда погода станет лучше, подрядчик возобновит стройку. В подрядной организации заявили, что в этом году строительство гидротехнического сооружения закончат в срок, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Отметим также, что строительство дамбы находится на особом контроле властей региона. Подрядчик прикладывает максимум усилий, чтобы выполнять обозначенную задачу и сдать объект в срок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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