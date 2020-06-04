2020-06-04T01:04:00+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 4 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фон

Дожди ожидаются на территории региона
Александр ШТААЛЬ
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Обстановка в Хабаровском крае 4 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фонОбстановка в Хабаровском крае 4 июня 2020 года: погода, клещи, радиационный фонФото: Роман ИГНАТЬЕВ
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Сегодня, 4 июня, не прогнозируют опасные метеоявления. Однако в Бикинском, Вяземском и имени Лазо районах, а также в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Хабаровском, Нанайском, Комсомольском, Солнечном и Амурском районах ожидаются дожди, местами сильные, усиление ветра местами до 15-20 м/с.

В Хабаровске ночью +7 +9, днем +15 +17, ветер северо-восточный 9-14 м/с, на юге края ночью +7 +14, днем +15 +22, ветер северо-западный 8-13 м/с, а в центральных районах ночью +3 +12, днем +7 +19, ветер северо-восточный, северный 5-14 м/с, местами порывы до 15-20 м/с. На севере региона небольшие дожди, температура ночью 0+8, днем +3+15, ветер северо-восточный, северный 5-14 м/с.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 7 до 20 мкр/ч, то есть находится в пределах естественных фоновых значений.

По информации Роспотребнадзора, в больницы края из-за укусов клещей обратились в общей сложности 2019 человек. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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