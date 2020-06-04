2020-06-04T01:02:47+03:00
Происшествия

Машина опрокинулась на детской площадке в Биробиджане

В это время по территории гуляли дети
Александр ШТААЛЬ
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Машина опрокинулась почти на детской площадке в БиробиджанеМашина опрокинулась почти на детской площадке в БиробиджанеФото: Мария ЛЕНЦ
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В Биробиджане иномарка опрокинулась на детской площадке. Происшествие случилось вечером 1 июня в районе дома №5 по улице Шалаева. По предварительной информации, водитель машины Toyota Wish с признаками алкогольного опьянения двигался со скоростью, не обеспечивающей водителю постоянного контроля за движением авто.

- Мужчина не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, потом машина опрокинулась. Авто получило механические повреждения. К слову, в момент происшествия на детской площадке гуляли дети. Беды удалось избежать только благодаря деревьям, растущим по краю дороги, - рассказал информированный источник.

Автолюбителей в Биробиджане призывают быть предельно внимательными при управлении машиной. Пожалуйста, соблюдайте правила дорожного движения, выполняйте требования дорожных знаков и сигналов светофоров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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