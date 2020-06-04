2020-06-04T01:01:34+03:00
Спорт

Юным хоккеистам в Хабаровске присвоили разряд «Кандидат в мастера спорта»

С новым статусом поздравляют воспитанников краевого центра развития хоккея с мячом
Александр ШТААЛЬ
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Юным хоккеистам в Хабаровске присвоили разряд «Кандидат в мастера спорта» ФОТО: Арена «Ерофей»Юным хоккеистам в Хабаровске присвоили разряд «Кандидат в мастера спорта» ФОТО: Арена «Ерофей»
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Воспитанникам краевого центра развития хоккея с мячом в Хабаровске присвоили спортивный разряд «Кандидат в мастера спорта». Об этом сообщили в арене «Ерофей». Отметим, что спортивный разряд присваивают спортсменам с 14-летнего возраста по итогам спортивных соревнований. Речь идет о состязаниях как всероссийского, так и мирового уровней.

Юношеская сборная Хабаровского края победила в десятой Спартакиаде России по хоккею с мячом. Поздравления с присвоением разряда принимают тренер Герман Янцен и ребята из команды «Ерофей-2005». Поздравляют с присвоением разряда КМС Я.О. Алленова, А.С. Гучка, Н.А. Куханевича, М.В. Литвинова, А.В. Машкина, П.В. Пономарева, А.Е. Поздеева, Д.С Проскурякова, К.С. Рекунова, Р.К. Рубанова, А.С. Сальникова, И.Д. Сысоева, В. Е. Усова, В.И. Хабарова, А.В. Цуркана, А.М. Шубина, М.Р. Якушева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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