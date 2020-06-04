2020-06-03T16:22:59+03:00
Общество

Юных инженеров из Хабаровского края приглашают на фестиваль «От винта!»

Школьники и студенты встретятся в режиме онлайн
Александр ШТААЛЬ
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Юных инженеров из Хабаровского края приглашают на фестиваль «От винта!»Юных инженеров из Хабаровского края приглашают на фестиваль «От винта!»Фото: Евгения ГУСЕВА
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Школьников и студентов в возрасте до 35 лет из Хабаровского края приглашают присоединиться к фестивалю «От винта!». Мероприятие имеет статус международного. Его проводят с целью сформировать профессиональное сообщество и вовлечь детей и молодежь в инженерно-техническую среду.

- Фестиваль научно- технического творчества детей и молодежи - это своего рода витрина проектов и практик молодых изобретателей, конструкторов, рационализаторов. Кроме того, это коммуникационная площадка для юных инженеров и представителей федеральной, региональной власти, промышленных предприятий, - рассказали в региональном минобре.

Отметим, что в 2020 году наметили план развития научно-технического потенциала. Для этого собираются вовлекать одаренных в техническом плане студентов и школьников в новые онлайн- проекты. Более подробная информация о мероприятии, а также программа фестиваля опубликованы на сайте.

ИСТОЧНИК KP.RU

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