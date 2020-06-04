Обстановка в Хабаровске 4 июня 2020 года: пробки, отключения воды

4 Июнь 2020 2020-06-04T05:30:33+03:00

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В Хабаровске, по данным на семь часов утра, сегодня без горячей воды остались жильцы дома №22 А по улице Шевченко. Причина временного неудобства - порыв на трассе. Отключений холодного водоснабжения в краевой столице не зафиксировали.

- На сегодняшний день в городе не работают 113 лифтов. За минувшие сутки с городских дорог собрали и вывезли 89,6 кубометра мусора. Также 3 июня случилось 30 дорожных аварий, один пожар и четыре возгорания. В скорую помощь по номеру «03» поступило 865 вызовов, - рассказали в городской администрации.

Напомним, сегодня дорожники планируют повести работы на улицах Ким-Ю-Чена, Краснореченская, Арсеньева, Истомина, Муравьева-Амурского, Карла Маркса, Синельникова, Знаменщикова, Бойко-Павлова, Николаевская, а также в переулках Светофорный и Зеленоборский. Водителей и пешеходов убедительно просят корректировать маршруты своего движения.

ИСТОЧНИК KP.RU