2020-06-04T05:29:37+03:00
Общество

Рыбаки подожгли лес и пытались бежать в Хабаровском крае

Огонь разыгрался на территории площадью 450 гектаров
Александр ШТААЛЬ
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Рыбаки подожгли лес и пытались бежать в Хабаровском краеРыбаки подожгли лес и пытались бежать в Хабаровском краеФото: Управление лесами правительства Хабаровского края
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В Хабаровском крае рыбаки подожгли лес. Мужчины отправились рыбачить возле речки Мана в 41 километре от поселка Тырма. Приехали на место, разложили вещи, развели костер. Они не заметили, как огонь перебрался на деревья, и опомнились, когда вокруг уже полыхал пожар.

- Очаг возгорания заметили с воздуха сотрудники Дальневосточной авиационной базы охраны лесов, когда патрулировали территорию. К месту происшествия прибыли сотрудники лесопожарной службы, которые и обнаружили на берегу реки горе-рыбаков. Мужчины при виде пожарных бросились бежать, но их остановили на КПП арендатора лесного участка. Там же установили их личности, - рассказали в краевом управлении лесами.

Огонь успел выжечь 450 гектаров леса. Ущерб, причиненный лесному фонду, оценили в три миллиона 497 тысяч 360 рублей. Информацию о факте поджога и его виновниках передали в правоохранительные органы. Наказание для нарушителей определит суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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