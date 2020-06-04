4 Июнь 2020 2020-06-04T05:27:22+03:00

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Собственница в Комсомольске через суд вселилась в спорную квартиру. Прибегнуть к помощи третьих лиц женщине пришлось, потому что владелец доли упорно не хотел пускать ее в помещение. Он не давал ей ключи от двери, держал большую собаку, из-за которой доступ в помещение был ограничен.

- Во время разбирательств установили, что в спорной квартире проживали несколько человек. Каждый из них был собственником доли жилплощади. По решению суда ранее определен порядок и размер участия всех долевых собственников квартиры в расходах по оплате за жилое помещение и коммунальные услуги, - рассказали в пресс-службе УФССП России по Хабаровскому краю и ЕАО.

Женщина ежемесячно оплачивала квитанции за жилье и коммунальные услуги, но пользоваться этим самым жильем, увы, не могла. Тогда она обратилась в суд с иском о вселении и выиграла дело. Владельца доли предупредили об ответственности за неисполнение решения суда. А когда на пороге появились гости в погонах, он пустил женщину в квартиру.

ИСТОЧНИК KP.RU