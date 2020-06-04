2020-06-04T05:25:45+03:00
Происшествия

Краснокнижную рыбу в Хабаровском крае спасли от браконьеров

Нарушителей вычислили во время рейда «Путина Весна-2020»
Александр ШТААЛЬ
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Краснокнижную рыбу в Хабаровском крае спасли от браконьеровКраснокнижную рыбу в Хабаровском крае спасли от браконьеровФото: Алексей БУЛАТОВ
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Краснокнижную рыбу в Хабаровском крае спасли от браконьеров. Нарушителей смогли вычислить участники рейда «Путина Весна-2020» в Ульчском районе. По предварительной информации, злоумышленники промышляли незаконным промыслом на береговой линии села Нижняя Гавань.

- Выяснили, что фигурантов ранее судили за кражи. Одному из них 42 года, второму 30 лет. На момент задержания они успели выловить по одному экземпляру калуги и осетра. Эти рыбы занесены в Красную книгу Российской Федерации, - рассказали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сами задержанные объяснили, что рыбу добывали для собственного потребления. У них изъяли и поместили на ответственное хранение моторную лодку, сети длиной 100 метров. Выловленная живая рыба была выпущена в естественную среду обитания. В отношении рыбаков возбудили и расследуют уголовное дело за незаконную добычу водных биоресурсов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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