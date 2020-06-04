2020-06-04T05:24:43+03:00
Общество

В Хабаровском крае заработала «Цифровая помощь»

Новый сервис «Ростелекома» поможет жителям региона решить проблемы с приложениями без визита специалиста
Евгения МОЛОТОВА
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Новый сервис «Ростелеком» поможет жителям региона решить проблемы с приложениями без визита специалистаНовый сервис «Ростелеком» поможет жителям региона решить проблемы с приложениями без визита специалиста
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«Ростелеком» в Хабаровском крае запустил новый сервис «Цифровая помощь». Теперь клиенты компании могут получить услуги по установке антивируса, оптимизации работы компьютера, установке программного обеспечения, драйверов и прикладных приложений. Работы оказываются абонентам консультационно по телефону или с помощью удаленного подключения через интернет к оборудованию физического лица.

- Мы знаем о востребованности ИТ-поддержки у наших клиентов, ведь определенный процент обращений в контакт-центр не связан с работой наших традиционных услуг. Именно поэтому был запущен сервис «Цифровая помощь». С ним клиенты компании могут решить практически любой вопрос: от установки программного обеспечения на компьютер до проблем, связанных с некорректной работой абонентского устройства. Особенно важно, что работы проводятся удаленно, а значит, не нужно ждать приезда мастера. Абонент сможет получить помощь здесь и сейчас, - рассказала Лейла Абузова, директор по работе с массовым сегментом Хабаровского филиала ПАО «Ростелеком».

Услуга «Цифровая помощь» предоставляется как разово, так и в виде подписки на шесть месяцев с неограниченным количеством обращений. Технический специалист в удобное для клиента время проведет полную диагностику, проверку и оптимизацию системы, установит необходимое программное обеспечение, прикладные приложения, поможет высвободить дополнительное место на дисках, а также проконсультирует по вопросам безопасной работы в интернете и даст рекомендации по созданию и хранению безопасных паролей. Также существует отдельная разовая опция по установке и настройке антивирусного программного обеспечения.

Подключить «Цифровую помощь» можно в Едином личном кабинете на сайте «Ростелекома» по ссылке www.rt.ru, через Единый контактный центр по бесплатному номеру телефона 8-800-100-0-800, а также обратившись в офисы продаж и обслуживания компании.

После подключения услуги ее стоимость будет добавлена в счет за услуги связи.

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