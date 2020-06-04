4 Июнь 2020 2020-06-04T05:29:36+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 4 июня 2020 года: всего случаев заболевания 2273 Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 4 июня 2020 года – всего случаев заболевания в регионе две тысячи 273. Из них вылечились одна тысяча 159 человек, 13 скончались, остальные получают лечение.

- За последние сутки в крае выписались после по выздоровлению 76 человек, выявили 64 новых случая заболевания. Новые пациенты живут в Хабаровске и ряде муниципальных районов края, - прокомментировали в региональном минздраве.

Больше всего заболевших в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают 13 пациентов старше 65 лет, девять детей в возрасте от одного года до 11 лет. Отметим также, что среди вновь выявленных пациентов около 35 процентов – это бессимптомные носители, выявленные активно при проведении эпидемического расследования. Примерно у 50 процентов зафиксировали пневмонию, у остальных признаки простудного заболевания.

ИСТОЧНИК KP.RU