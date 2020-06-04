2020-06-04T05:56:51+03:00
Общество

Хабаровск очистили от 213 свалок

Итог работы двухмесячника по санитарной чистке
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровск очистили от 213 свалокХабаровск очистили от 213 свалокФото: Администрация Хабаровска
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В Хабаровске ликвидировали 213 свалок, пока шел двухмесячник по санитарной очистке. Напомним, этой весной из-за пандемии COVID-19 отменили оба традиционных субботника, однако хабаровчане все-таки навели чистоту в любимом городе.

- В уборке территорий задействовали более 19 тысяч человек. Среди них были работники жилищных организаций, специалисты комитетов по управлению районами и управления дорог и внешнего благоустройства. Многие предприятия и организации привели в порядок свои территории, а инициативные горожане самоорганизовались и придали лоска своим дворам, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

В общей сложности горожане привели в порядок 147 бесхозных территорий и более 3,6 тысяч дворов, отремонтировали 41 контейнерную и 73 детских площадки. Кроме того, дорожники повели ямочный ремонт, залили трещины на дорогах. Также в городе очистили и засеяли травой 3,7 тысяч квадратных метров газонов, высадили 1405 деревьев и кустарников, навели порядок на площадях и скверах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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