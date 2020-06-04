4 Июнь 2020 2020-06-04T06:10:23+03:00

Писателей в Хабаровском крае приглашают на конкурс «Как наше слово отзовется…» Фото: Вячеслав РЕУТОВ

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Писателей в Хабаровском крае приглашают на конкурс «Как наше слово отзовется…». Конкурс будет длиться с 6 мая по 1 сентября 2020. Его посвятили 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

- К участию приглашают авторов-любителей в возрасте от 14-лет и старше. Один автор может принять участие в одной из номинаций: стихотворения, поэмы, рассказы и повести. Оценивать работы будет жюри, в состав которого войдут члены Союза российских писателей, высокопрофессиональные специалисты в области культуры, - прокомментировали в КНОТОК.

По итогу конкурса лучших авторов удостоят звания лауреатов I, II, III степеней с вручением соответствующих дипломов. Также предусмотрены дипломы участников и специальные дипломы. Лучшие произведения планируется опубликовать в электронном сборнике (альманахе) «Как наше слово отзовётся...». Награждение победителей пройдет в Хабаровске в сентябре.

Заявки от авторов принимают до 21 июня 2020 года по электронной почте cntidd@mail.ru. Более подробная информация по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU