2020-06-04T08:47:04+03:00
Общество

Систему водоснабжения начнут реконструировать в Бикине

На этот проект планируют выделить около 500 миллионов рублей
Александр ШТААЛЬ
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Систему водоснабжения начнут реконструировать в БикинеСистему водоснабжения начнут реконструировать в БикинеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Систему водоснабжения начнут реконструировать в Бикине. На сегодняшний день она очень ветхая. Коммунальщики несут большие потери, что также приводит к аварийным ситуациям.

- Также нет сооружений по обеззараживанию воды, которая поступает в распределительную сеть из шести скважин после минимальной очистки. Ранее глава региона уже давал поручение составить план развития территории, изыскать средства на реконструкцию сетей, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, что в прошлом году систему передали в краевую собственность, то есть теперь можно привлекать деньги по линии федеральных и краевых программ. Согласно проекту планируют в том числе построить станции обработки воды и проложить около 30 километров трубопровода. На его реализацию хотят направить около 500 миллионов рублей в рамках краевой программы по улучшению качества водоснабжения и федерального проекта «Чистая вода».

ИСТОЧНИК KP.RU

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