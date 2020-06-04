2020-06-04T06:29:51+03:00
Общество

Мэр Хабаровска ушел на карантин

Об этом Сергей Кравчук заявил в своем аккаунте в соцсети
Александр ШТААЛЬ
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Мэр Хабаровска ушел на карантин ФОТО: Аккаунт Сергея Кравчука в аккаунте соцсети InstagramМэр Хабаровска ушел на карантин ФОТО: Аккаунт Сергея Кравчука в аккаунте соцсети Instagram
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Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вынужден самоизолироваться. О том, что он уходит на двухнедельный карантин, градоначальник заявил лично в своем аккаунте в соцсети. Он пояснил, что коронавирус не обошел стороной и его семью.

- Сам я здоров, но вынужден на две недели уйти на самоизоляцию, работать буду удаленно. Временно решать оперативные задачи будет вице-мэр Ирина Шапиро. Ситуация неприятная, но, надеюсь, что всё будет хорошо, - прокомментировал Сергей Кравчук произошедшее.

Напоследок глава администрации пожелал всем здоровья.

ИСТОЧНИК KP.RU

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