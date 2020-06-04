Мэр Хабаровска ушел на карантин
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук вынужден самоизолироваться. О том, что он уходит на двухнедельный карантин, градоначальник заявил лично в своем аккаунте в соцсети. Он пояснил, что коронавирус не обошел стороной и его семью.
- Сам я здоров, но вынужден на две недели уйти на самоизоляцию, работать буду удаленно. Временно решать оперативные задачи будет вице-мэр Ирина Шапиро. Ситуация неприятная, но, надеюсь, что всё будет хорошо, - прокомментировал Сергей Кравчук произошедшее.
Напоследок глава администрации пожелал всем здоровья.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»