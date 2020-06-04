4 Июнь 2020 2020-06-04T08:45:32+03:00

Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 4 июня 2020 года: лечение получает 21 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 4 июня 2020 года - лечение получает 21 человек. Состояние 20 пациентов врачи оценивают как удовлетворительное. Отметим, что все заболевшие находятся в инфекционном госпитале, развернутом на базе второй городской больницы.

- За последние сутки выписали семь человек, новых госпитализаций не было. В реанимационном отделении находятся девять пациентов с пневмонией. Состояние одного из них крайне тяжелое, у четырех пациентов подтвержден COVID-19 и они в тяжелом состоянии. Еще у четырех человек состояние средней тяжести, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что под наблюдением врачей находятся 29 пациентов. У них только подозревают коронавирус. Состояние всех этих людей удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU