4 Июнь 2020 2020-06-04T08:44:46+03:00

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В магазинах Хабаровска нашли нарушения масочного режима. Недочеты выявили во время рейдов, в которых участвуют представители городского управления торговли, специалисты по делам ГОиЧС, сотрудники полиции и бойцы Росгвардии. Основная цель проверяющих - выяснить, как обстоят дела с масками у работников и посетителей хабаровских магазинов и торговых центров.

- Меры безопасности, направленные на предупреждение распространения коронавируса, соблюдают далеко не везде. При этом в 29 магазинах и торговых центрах выявили нарушения масочного режима. Продавцы почему-то не надели маски, хотя средства индивидуальной защиты в наличии у них были, но где-то под прилавком. На лицах торговцев они появились только при проверяющих, - рассказали в городской администрации.

К слову, на некоторых предприятиях хабаровского общепита посетители утоляли голод, сидя за столиками в обеденных залах. За этот проступок владельцам придется отвечать в прокуратуре.

ИСТОЧНИК KP.RU