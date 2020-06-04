2020-06-04T08:43:42+03:00
Общество

На улицах Биробиджана наводят порядок

Рабочие косят траву вдоль дорог
Александр ШТААЛЬ
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На улицах Биробиджана наводят порядокНа улицах Биробиджана наводят порядокФото: администрация Биробиджана
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На улицах Биробиджана продолжают наводить порядок. На сегодняшний день рабочие заняты покосом травы вдоль дорог. Работу они выполняют в рамкам обозначенного графика, отставаний пока не зафиксировали.

- Кроме того, рабочие высаживают цветы. В планах еще провести ямочный ремонт. Пока из-за дождей эту часть работ отложили. По графику собираются заасфальтировать участки на улицах Горького, Октябрьская, Ленина, Пионерская и Советская, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

Как только погода установится, дорожники заступят на объект. Отметим также, что на этой неделе планировали начать работы на улицах Шолом- Алейхема, где не так давно меняли участок теплотрассы. Однако дожди и здесь нарушили планы. К работам приступят, как только погода снова станет солнечной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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