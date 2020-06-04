Газовые котельные заработают в поселке Хабаровского края

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:05:05+03:00

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Две газовые котельные заработают в поселке Переяславка в Хабаровском крае. Мощность каждой из них составит около пяти мегаватт. На сегодняшний день уже смонтировали газовое оборудование в одной котельной.

- Строительство объектов осмотрел Сергей Фургал во время своего визита в район имени Лазо. К слову, подрядчик уже доложил губернатору, что обе котельные планируют запустить к новому отопительному сезону в 2020 году, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что новые котельные помогут почти в два раза сократить тариф для коммерческих организаций. Сегодня за 1 Гкал они платят около восьми тысяч рублей. Напомним, коммерческие организации вынуждены оплачивать полную стоимость, что сказывается на экономической привлекательности районов. Аналогичные объекты уже эксплуатируют в поселке Хор района имени Лазо.

ИСТОЧНИК KP.RU