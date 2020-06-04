2020-06-04T11:05:05+03:00
Недвижимость

Газовые котельные заработают в поселке Хабаровского края

Запустить их планируют к новому отопительному сезону
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Газовые котельные заработают в поселке Хабаровского краяГазовые котельные заработают в поселке Хабаровского краяФото: Вячеслав РЕУТОВ
Изменить размер текста:

Две газовые котельные заработают в поселке Переяславка в Хабаровском крае. Мощность каждой из них составит около пяти мегаватт. На сегодняшний день уже смонтировали газовое оборудование в одной котельной.

- Строительство объектов осмотрел Сергей Фургал во время своего визита в район имени Лазо. К слову, подрядчик уже доложил губернатору, что обе котельные планируют запустить к новому отопительному сезону в 2020 году, - прокомментировали в пресс-службе краевого правительства.

Отметим также, что новые котельные помогут почти в два раза сократить тариф для коммерческих организаций. Сегодня за 1 Гкал они платят около восьми тысяч рублей. Напомним, коммерческие организации вынуждены оплачивать полную стоимость, что сказывается на экономической привлекательности районов. Аналогичные объекты уже эксплуатируют в поселке Хор района имени Лазо.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Составитель вагонов нашел четырехлетнего ребенка на железной дороге в Хабаровском крае
Новые автомобили Почты России появятся в Хабаровском крае
Первую очередь центра спорта в Комсомольске сдадут к концу 2020 года
В Хабаровском крае почти 11 тысяч туристов ждут возмещения уже оплаченных путевок
Перевозчиков в Хабаровске наказали за нарушение масочного режима
Газовые котельные заработают в поселке Хабаровского края
На улицах Биробиджана наводят порядок
В магазинах Хабаровска нашли нарушения масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 4 июня 2020 года: лечение получает 21 человек
Систему водоснабжения начнут реконструировать в Бикине
Мэр Хабаровска ушел на карантин
Писателей в Хабаровском крае приглашают на конкурс «Как наше слово отзовется…»
Хабаровск очистили от 213 свалок
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 4 июня 2020 года: всего случаев заболевания 2273
Краснокнижную рыбу в Хабаровском крае спасли от браконьеров