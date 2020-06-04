Перевозчиков в Хабаровске наказали за нарушение масочного режима

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:04:15+03:00

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В Хабаровске проходят проверки в общественном транспорте на предмет соблюдения экипажами масочного режима. Сегодня, 4 июня, в краевой столице проверили 26 автобусов на разных маршрутах. По итогу проверки составили два административных протокола.

- Напомним, проверки проводят по поручению мэра города Сергея Кравчука. В них задействуют сотрудников городского управления транспорта и ГИБДД. По итогам сегодняшних мероприятий констатировали, что большинство экипажей соблюдают требования масочного режима, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Однако нарушителей все же выявили. Так, некоторые водители и кондукторы, ссылаясь на то, что в средствах защиты работать неудобно, пренебрегают требованиями безопасности. В этих случаях в отношении перевозчиков составили два протокола за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В качестве наказания им могут выписать штраф в размере от 10 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU