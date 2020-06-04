2020-06-04T11:04:15+03:00
Общество

Перевозчиков в Хабаровске наказали за нарушение масочного режима

Полицейские составили два протокола
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
Перевозчиков в Хабаровске наказали за нарушение масочного режимаПеревозчиков в Хабаровске наказали за нарушение масочного режимаФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске проходят проверки в общественном транспорте на предмет соблюдения экипажами масочного режима. Сегодня, 4 июня, в краевой столице проверили 26 автобусов на разных маршрутах. По итогу проверки составили два административных протокола.

- Напомним, проверки проводят по поручению мэра города Сергея Кравчука. В них задействуют сотрудников городского управления транспорта и ГИБДД. По итогам сегодняшних мероприятий констатировали, что большинство экипажей соблюдают требования масочного режима, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Однако нарушителей все же выявили. Так, некоторые водители и кондукторы, ссылаясь на то, что в средствах защиты работать неудобно, пренебрегают требованиями безопасности. В этих случаях в отношении перевозчиков составили два протокола за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. В качестве наказания им могут выписать штраф в размере от 10 до 300 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Хабаровском крае и ЕАО»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Составитель вагонов нашел четырехлетнего ребенка на железной дороге в Хабаровском крае
Новые автомобили Почты России появятся в Хабаровском крае
Первую очередь центра спорта в Комсомольске сдадут к концу 2020 года
В Хабаровском крае почти 11 тысяч туристов ждут возмещения уже оплаченных путевок
Перевозчиков в Хабаровске наказали за нарушение масочного режима
Газовые котельные заработают в поселке Хабаровского края
На улицах Биробиджана наводят порядок
В магазинах Хабаровска нашли нарушения масочного режима
Ситуация по коронавирусу в Комсомольске-на-Амуре 4 июня 2020 года: лечение получает 21 человек
Систему водоснабжения начнут реконструировать в Бикине
Мэр Хабаровска ушел на карантин
Писателей в Хабаровском крае приглашают на конкурс «Как наше слово отзовется…»
Хабаровск очистили от 213 свалок
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае к обеду 4 июня 2020 года: всего случаев заболевания 2273
Краснокнижную рыбу в Хабаровском крае спасли от браконьеров