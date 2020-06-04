Первую очередь центра спорта в Комсомольске сдадут к концу 2020 года
Первую очередь многофункционального регионального центра спорта в Комсомольске сдадут к концу 2020 года. Его строят в Ленинском округе на проспекте Победы. В планах сначала сдать Центр для сложнокоординационных видов спорта. Речь идет о спортивной, художественной гимнастике, скалолазании и прыжках на батутах.
- В помещения обустроят залы художественной гимнастики, хореографии, спортивной акробатики и гимнастики. Залы оснастят современным спортивным оборудованием, батутами, мини-трампами, скалодромом трех категорий сложности. Подумают и о раздевалках, душевых, тренерских, медицинских кабинетах. Также будет сауна, кабинеты массажа, туалеты, помещения для хранения спортинвентаря, - рассказали в пресс-службе городской администрации.
Отметим также, что рядом с этим здание строят Центр спортивных единоборств. Его планируют сдать в 2021 году. После этого собираются строить крытый легкоатлетический манеж.
ИСТОЧНИК KP.RU