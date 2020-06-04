2020-06-04T10:58:39+03:00
Спорт

Первую очередь центра спорта в Комсомольске сдадут к концу 2020 года

Комплекс возводят на проспекте Победы
Александр ШТААЛЬ
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Первую очередь центра спорта в Комсомольске сдадут к концу 2020 годаПервую очередь центра спорта в Комсомольске сдадут к концу 2020 годаФото: Администрация Комсомольска-на-Амуре
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Первую очередь многофункционального регионального центра спорта в Комсомольске сдадут к концу 2020 года. Его строят в Ленинском округе на проспекте Победы. В планах сначала сдать Центр для сложнокоординационных видов спорта. Речь идет о спортивной, художественной гимнастике, скалолазании и прыжках на батутах.

- В помещения обустроят залы художественной гимнастики, хореографии, спортивной акробатики и гимнастики. Залы оснастят современным спортивным оборудованием, батутами, мини-трампами, скалодромом трех категорий сложности. Подумают и о раздевалках, душевых, тренерских, медицинских кабинетах. Также будет сауна, кабинеты массажа, туалеты, помещения для хранения спортинвентаря, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Отметим также, что рядом с этим здание строят Центр спортивных единоборств. Его планируют сдать в 2021 году. После этого собираются строить крытый легкоатлетический манеж.

ИСТОЧНИК KP.RU

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