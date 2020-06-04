4 Июнь 2020 2020-06-04T10:59:29+03:00

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Составитель вагонов нашел четырехлетнего ребенка на железной дороге в Хабаровском крае. При этом рядом не было никого из взрослых, кто мог бы пресечь опасную прогулку малыша. Инцидент случился на станции Токи в Ванинском районе. О нем немедленно доложили в дежурную часть транспортной полиции.

- На место происшествия выехала инспектор группы по делам несовершеннолетних. На тот момент ребенок уже находился в помещении Комсомольского отряда ведомственной охраны, - рассказали в пресс-службе УТ МВД России по ДФО.

Сначала инспектор по делам несовершеннолетних пыталась разговорить четырехлетнего ребенка, но тот в силу возраста не знал ни адреса своего местожительства, ни имен родителей. Зато смог показать место жительства, пока ехал в машине. Его передали 36-летней матери. Она объяснила, что работала, а малыш был дома с 13-летней сестрой, она-то и не уследила за братом. На родительницу составили административный протокол за неисполнение родителями обязанностей по воспитанию детей.

ИСТОЧНИК KP.RU