2020-06-04T10:58:29+03:00
Недвижимость

Хабаровск готовится к новому отопительному сезону

В многоквартирниках ремонтируют тепловые пункты, меняют стояки, утепляют подъезды
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровск готовится к новому отопительному сезонуХабаровск готовится к новому отопительному сезонуФото: Администрация Хабаровска
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Хабаровск готовится к новому отопительному сезону. С этой целью коммунальщики ремонтируют тепловые пункты и элеваторные узлы в многоквартирных домах, меняют стояки, латают кровли, утепляют подъезды. При этом больше четырех тысяч хабаровских многоэтажек должны получить паспорта готовности к 15 сентября.

- Ежегодно на подготовку к отопительному сезону тратят порядка 500 миллионов рублей, - прокомментировали в городском управлении ЖКХ. - В порядок приводят дома, начиная с подвалов и заканчивая чердаками.

Также внимание уделяют мусоропроводам, оборудованным в высотках. Их надо вымыть до холодов. Большой напор воды, дезинфицирующий состав, несколько часов работы - и спускной желоб чист. Занятие неприятное, но очень нужное, так как в грязном мусоропроводе находят пристанище тараканы, мыши и крысы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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