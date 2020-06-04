Новые автомобили Почты России появятся в Хабаровском крае

4 Июнь 2020 2020-06-04T11:11:24+03:00

Всего Почта России закупила 216 автомобилей в том числе 62 – для курьерской доставки Фото: Почта России

Теперь курьерская служба будет работать еще оперативнее

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Новые автомобили выйдут на маршруты уже в этом году. Всего Почта России закупила 216 автомобилей, в том числе 62 - для курьерской доставки.

Они будут обеспечивать почтовый обмен по территории регионов, а также работать на курьерской доставке посылок получателям на дом.

Почта России закупает автомашины отечественных марок. Для покупки LADA Largus компания получила льготные условия от ВТБ Лизинг. Это позволило в короткие сроки заключить лизинговый договор и поддержать российскую автомобильную промышленность.

- Обновление автомобильного парка позволит обеспечить потребности современного рынка, в том числе растущий спрос на оперативную доставку. Так, в условиях экономических ограничений, обусловленных эпидемией вируса COVID-19, мы расширяем географию курьерской доставки, сохраняем и даже увеличиваем штат водителей и курьеров, выводим на маршруты новые автомобили, что повышает привлекательность почтовой логистики и дает стимул интернет-магазинам для развития бизнеса в регионах, - отметил заместитель директора макрорегиона «Дальний Восток» Почты России по логистике Юрий Ванеев.

Новые автомобили будут поставляться во все регионы. Комплектация автомашин выполняется с учетом дополнительных требований к специализированным видам транспорта с точки зрения технического оснащения, наличия кондиционеров, а также внешнего облика.

Напомним, на совещании о ситуации в автомобильной промышленности, которое состоялось 24 апреля, президент России Владимир Путин подчеркнул значимость участия крупных государственных компаний в поддержке отрасли. Почта России приобретает транспортные средства крупными партиями, что позволяет компании экономить значительные денежные средства и сократить затраты на дальнейшее обслуживание транспорта.