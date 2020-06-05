5 Июнь 2020 2020-06-05T04:52:05+03:00

Три человека пострадали после наезда машины на ограждение в Хабаровске Фото: УМВД России по городу Хабаровску

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В Хабаровске в минувшие сутки, 4 июня, на проспекте 60-летия Октября произошла дорожная авария. По предварительной информации, машина Toyota Passo рано утром врезалась в дорожное ограждение в районе дома №42. Иномарка двигалась в сторону улицы Суворова, водитель не обеспечил контроль за управлением, как результат - случилось столкновение.

- В результате аварии пострадали три человека. У одного мужчины поверхностная травма головы и закрытый перелом ключицы, у второго - травма тазобедренного сустава, переломы ребер. У женщины диагностировали ушибленную рану подбородка, травмы рук и грудной клетки, перелом ребра, - рассказал информированный источник.

На момент аварии водитель был трезв. Стаж его вождения с 1999 года.

Автолюбителей убедительно просят быть предельно внимательными при управлении машиной.

ИСТОЧНИК KP.RU