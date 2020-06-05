5 Июнь 2020 2020-06-05T04:50:46+03:00

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 июня 2020 года: всего заражений 2333 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Изменить размер текста: A A

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 июня 2020 года - всего случаев заболевания в регионе две тысячи 333. Из них излечились одна тысяча 211 человек, скончались 14 пациентов, остальные получают лечение.

- За последние сутки в регионе выписали домой по выздоровлению 42 человека, зафиксировали 60 новых случаев заболевания. Новые пациенты живут в Хабаровске и муниципальных районах края, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что большинство заболевших - это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают четыре пациента старше 65 лет, четыре ребенка в возрасте от семи до 10 лет и три подростка 15 лет. При этом около 30 процентов больных - это бессимптомные носители, у 45 процентов зараженных пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. У 50 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU