2020-06-05T04:50:46+03:00
Общество

Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 июня 2020 года: всего заражений 2333

Излечились в общей сложности одна тысяча 211 человек
Александр ШТААЛЬ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 июня 2020 года: всего заражений 2333Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 июня 2020 года: всего заражений 2333Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 июня 2020 года - всего случаев заболевания в регионе две тысячи 333. Из них излечились одна тысяча 211 человек, скончались 14 пациентов, остальные получают лечение.

- За последние сутки в регионе выписали домой по выздоровлению 42 человека, зафиксировали 60 новых случаев заболевания. Новые пациенты живут в Хабаровске и муниципальных районах края, - прокомментировали в региональном минздраве.

Отметим также, что большинство заболевших - это люди в возрасте от 18 до 65 лет. Лечение получают четыре пациента старше 65 лет, четыре ребенка в возрасте от семи до 10 лет и три подростка 15 лет. При этом около 30 процентов больных - это бессимптомные носители, у 45 процентов зараженных пневмония, остальные имеют признаки простудного заболевания. У 50 процентов пациентов заболевание протекает в легкой форме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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