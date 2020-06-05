2020-06-05T04:49:34+03:00
Общество

В Хабаровске на следующей неделе начнутся репетиции парада

Тренировки пройдут на арене «Ерофей» и на площади имени Ленина
Александр ШТААЛЬ
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В Хабаровске на следующей неделе начнутся репетиции парадаВ Хабаровске на следующей неделе начнутся репетиции парадаФото: Михаил ФРОЛОВ
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В Хабаровске на следующей неделе начнутся репетиции парада. Напомним, мероприятие состоится 24 июня. В 1945 году именно в этот день победившие советские солдаты прошли победным маршем по Красной площади в Москве. Тогда же прошла церемония повержения вражеских знамен и штандартов.

Ранее сообщалось, что тренировки пеших парадных расчетов пройдут в районе арены «Ерофей». Также шествия военные будут отрабатывать на площади имени Ленина в Хабаровске 13, 15 и 17 июня. Время тренировок: с 20:00 до 22:00. Генеральная репетиция состоится 20 июня с 10:00 до 13:00. Подготовку проводят с учетом санитарных правил безопасности.

- Сам парад состоится на площади имени Ленина 24 июня, начало в 10 часов утра, - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа. - Предполагается, что в нем задействуют 149 единиц военной техники.

ИСТОЧНИК KP.RU

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