Из всех подземных переходов Хабаровска отмыли самый грязный
Подземные переходы в Хабаровске приводят в порядок. При этом самым сложным объектом стала подземка на остановке «Павленко». Ее площадь около 800 квадратных метров, но именно к ее санитарному состоянию больше всего нареканий.
- Здесь убрали незаконно наклеенные объявления, специальным составом оттерли рисунки граффитистов, вымели окурки и обработали все хлорсодержащим раствором. Пока здесь чисто, но практика показывает, что в нормальном состоянии этот переход будет пребывать недолго, - рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.
После уборки здесь быстро появляются объявления и надписи, подземку будут использовать в качестве «отхожего места». Горожан призывают сохранять чистоту и стараться не мусорить.
Напомним, всего в Хабаровске шесть муниципальных подземных пешеходных переходов.
ИСТОЧНИК KP.RU