2020-06-05T05:01:42+03:00
Общество

Из всех подземных переходов Хабаровска отмыли самый грязный

Речь идет об объекте на остановке «Павленко»
Александр ШТААЛЬ
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Из всех подземных переходов Хабаровска отмыли самый грязныйИз всех подземных переходов Хабаровска отмыли самый грязныйФото: Администрация Хабаровска
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Подземные переходы в Хабаровске приводят в порядок. При этом самым сложным объектом стала подземка на остановке «Павленко». Ее площадь около 800 квадратных метров, но именно к ее санитарному состоянию больше всего нареканий.

- Здесь убрали незаконно наклеенные объявления, специальным составом оттерли рисунки граффитистов, вымели окурки и обработали все хлорсодержащим раствором. Пока здесь чисто, но практика показывает, что в нормальном состоянии этот переход будет пребывать недолго, - рассказал начальник отдела городского управления дорог и внешнего благоустройства Дмитрий Панащатенко.

После уборки здесь быстро появляются объявления и надписи, подземку будут использовать в качестве «отхожего места». Горожан призывают сохранять чистоту и стараться не мусорить.

Напомним, всего в Хабаровске шесть муниципальных подземных пешеходных переходов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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