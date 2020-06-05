2020-06-05T05:32:25+03:00
Происшествия

Замначальника отдела ГИБДД в Хабаровском крае осудят за взятку

За деньги фигурант должен был помочь с красивым госномером для машины
Александр ШТААЛЬ
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Замначальника отдела ГИБДД в Хабаровском крае осудят за взяткуЗамначальника отдела ГИБДД в Хабаровском крае осудят за взяткуФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Хабаровском крае осудят заместителя начальника отдела ГИБДД. Мужчину обвиняют в получении взятки. По версии следствия, деньги фигурант собирался получить за небольшую услугу – за помощь в регистрации машины.

- Выяснили, что обвиняемый помогал жителю Биробиджана. Просил коллег из УГИБДД УМВД России по Хабаровскому краю, не знающих о его преступных намерениях, помочь с регистрацией машины Lexus LX 570. При этом нужно было присвоить госзнаки с определенным сочетанием цифр - тремя единицами, - рассказали в пресс-службе краевой прокуратуры.

За услугу взяткодатель, он же генеральный директор фирмы, оплатил обвиняемому проживание в коттедже повышенной комфортности в одном из горнолыжных комплексов. Стоимость отдыха составила 58 тысяч рублей за три дня пребывания. Еще фигурант получил деньги от того же гендиректора за помощь в регистрации еще двух машин вне очереди. За это ему организовали посещение банного зала комплекса стоимостью 7,2 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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