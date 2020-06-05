2020-06-05T05:51:07+03:00
Общество

Молодым ученым в Хабаровском крае выдадут дополнительные стипендии

На финансовую помощь могут рассчитывать 20 человек
Александр ШТААЛЬ
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Молодым ученым в Хабаровском крае выдадут дополнительные стипендииМолодым ученым в Хабаровском крае выдадут дополнительные стипендииФото: Мария ЛЕНЦ
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В Хабаровском крае определили стипендиатов имени Н. Н. Муравьева-Амурского. В этом году на дополнительную финансовую поддержку могут рассчитывать 20 молодых исследователей из вузов Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Соответствующее распоряжение накануне подписал глава региона Сергей Фургал.

- Напомним, стипендию имени Н.Н. Муравьева-Амурского учредили в 1996 году. Более чем за 20 лет звания стипендиатов удостоили порядка 400 молодых ученых. Размер доплаты составляет от трех до семи тысяч рублей в месяц, в зависимости от образовательного направления, - рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Стипендиаты этого года обучаются в сфере технологии материалов, информатики и вычислительной техники, электро- и теплотехники, управления в технических систем. Также постигают технику и технологии строительства, наземного транспорта, авиационную и ракетно-космическую технику, осваивают геологию, сельское хозяйство, медицину и образование.

ИСТОЧНИК KP.RU

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