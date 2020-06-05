5 Июнь 2020 2020-06-05T07:58:00+03:00

На Троицу к кладбищу в Комсомольске не будут возить горожан Фото: Сергей ГАПОН

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На Троицу в Комсомольске -на- Амуре решили не возить граждан на кладбище общественным транспортом. Ограничение будет действовать 6 и 7 июня. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Напомним, в предстоящее воскресенье будет Троица - церковный праздник, который попадает на воскресенье через семь недель после Пасхи. Это своего рода воспоминание сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков.

- Отметим, что территория кладбища в микрорайоне «Старт» 6 и 7 июня будет открыта для посещения мест погребения с 9:00 до 18:00. Горожан убедительно просят не выходить из дома без особой надобности и остаться на Троицу дома, соблюдать масочный режим, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU