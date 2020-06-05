2020-06-05T07:58:00+03:00
Общество

На Троицу к кладбищу в Комсомольске не будут возить горожан

Ограничение будет действовать 6 и 7 июня
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
На Троицу к кладбищу в Комсомольске не будут возить горожанНа Троицу к кладбищу в Комсомольске не будут возить горожанФото: Сергей ГАПОН
Изменить размер текста:

На Троицу в Комсомольске -на- Амуре решили не возить граждан на кладбище общественным транспортом. Ограничение будет действовать 6 и 7 июня. Об этом сообщили в пресс- службе городской администрации.

Напомним, в предстоящее воскресенье будет Троица - церковный праздник, который попадает на воскресенье через семь недель после Пасхи. Это своего рода воспоминание сошествия Святого Духа на апостолов в виде огненных языков.

- Отметим, что территория кладбища в микрорайоне «Старт» 6 и 7 июня будет открыта для посещения мест погребения с 9:00 до 18:00. Горожан убедительно просят не выходить из дома без особой надобности и остаться на Троицу дома, соблюдать масочный режим, принимать меры профилактики новой коронавирусной инфекции, - рассказали в пресс- службе городской администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае будут выращивать бройлерную курицу
Глава Хабаровского края озвучил перспективу для кафе и ресторанов
Об открытии детских садов рассказал глава Хабаровского края
Хабаровчан приглашают написать «Письмо любимому городу»
Губернатор Хабаровского края заявил о снятии режима самоизоляции
В Хабаровске на выходных перекроют три улицы
На племптицезаводе «Хабаровский» побывали депутаты Законодательной думы Хабаровского края
Хабаровчанин угнал машину, чтобы съездить в гости к родителям
В Хабаровске 24 июня устроят салют в честь годовщины Дня Победы
Экологичный банк: как Сбербанк помогает сохранению природы Хабаровского края
На культуру в ЕАО из федерального бюджета выделили 109 миллионов рублей
В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от Хабаровского края
На Троицу к кладбищу в Комсомольске не будут возить горожан
Молодым ученым в Хабаровском крае выдадут дополнительные стипендии
Замначальника отдела ГИБДД в Хабаровском крае осудят за взятку
Из всех подземных переходов Хабаровска отмыли самый грязный
В Хабаровске на следующей неделе начнутся репетиции парада
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 июня 2020 года: всего заражений 2333
Три человека пострадали после наезда машины на ограждение в Хабаровске