2020-06-05T07:05:43+03:00
Политика

В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от Хабаровского края

В его квартире сотрудники Следственного комитета провели обыск
Александр ШТААЛЬ
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В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от Хабаровского края ФОТО: аккаунт в социальной сети "VK" Николая ПлатошкинаВ Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от Хабаровского края ФОТО: аккаунт в социальной сети "VK" Николая Платошкина
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В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от Хабаровского края Николая Платошкина. По предварительной информации, у него в квартире уже провели обыск. Следователи осматривали жилье и его содержимое в доме на Ленинском проспекте. После этого Николая Платошкина доставили в здание СКР в Техническом переулке.

Отметим также, что в аккаунте политика в одной из социальных сетей появляются сообщения о последних событиях. Одно из сообщений касается комментария адвоката.

- Николаю Николаевичу Платошкину вменяют организацию массовых беспорядков, сопровождающихся насилием, погромами, поджогами, уничтожением имущества, применением оружия, взрывных устройств, взрывчатых отравляющих либо иных веществ и предметов, представляющих опасность для окружающих. Также речь идет об оказании вооруженного сопротивления представителю власти, а равно подготовка лица для организации таких массовых беспорядков или участия в них, - говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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