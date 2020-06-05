2020-06-05T07:53:53+03:00
Звезды

На культуру в ЕАО из федерального бюджета выделили 109 миллионов рублей

Часть денег направят на реконструкцию здания филармонии
Александр ШТААЛЬ
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На культуру в ЕАО из федерального бюджета выделили 109 миллионов рублейНа культуру в ЕАО из федерального бюджета выделили 109 миллионов рублейФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На культуру в ЕАО из федерального бюджета выделили 109 миллионов рублей. Из них больше 180 тысяч рублей потратят на обновление материально-технической базы биробиджанского областного колледжа культуры и благоустройство территории этого учебного учреждения.

- Напомним, что в реконструкции нуждается и здание областной филармонии. Для нее купят новые кулисы и занавес, установят новую пожарную сигнализацию и систему оповещения. В планах обустроить в Биробиджане новую сцену для массовых мероприятий на улице, - рассказали в пресс- службе областного правительства.

Кроме того, для работников культуры купят шесть служебных квартир. Это поможет привлечь молодые кадры в отрасль. В некоторых сельских домах культуры заменят кровлю, окна и двери, купят новое световое, музыкальное и видеооборудование для проведения ярких и интересных мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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