5 Июнь 2020 2020-06-05T10:21:41+03:00

Утром того же дня на площади Ленина пройдет парад

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В Хабаровске 24 июня устроят салют в честь годовщины Дня Победы. Напомним, он начнется в 22:00. Увидеть его можно будет возле арены «Ерофей» и в районе краевой набережной в Хабаровске.

Напомним, парад в Хабаровске 24 июня 2020 года проведут в рамках исполнения указа, подписанного президентом страны Владимиром Путиным. Подготовка к мероприятию уже идет, составлен график репетиций. Ранее сообщалось о том, какую военную технику задействуют во время парада.

- В «исторической колонне» проедут танки Т-34, ИС-3, самоходная артиллерийская установка ИСУ-152 и реактивные минометы БМ-13 «Катюша». Будут танки Т-80, Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-2, самоходные артиллерийские установки МСТА-С, ЗРК «Тор-М2У».Также задействуют тяжелую огнеметную систему «Солнцепек», армейские мотовездеходы АМ-1, УАЗ «Пикап», комплексы РЭБ «Леер-2», бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун-К», - рассказали в пресс-службе Восточного военного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU