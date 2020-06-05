2020-06-05T10:20:52+03:00
Общество

Экологичный банк: как Сбербанк помогает сохранению природы Хабаровского края

В День эколога и День охраны окружающей среды рассказываем, как приобрести экопривычки и сделать наш мир чище
Евгения МОЛОТОВА
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В день эколога и день охраны окружающей среды рассказываем, как приобрести экопривычки и сделать наш мир чищеВ день эколога и день охраны окружающей среды рассказываем, как приобрести экопривычки и сделать наш мир чищеФото: Ксения ТУРТЫГИНА
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Пятого июня весь мир отмечает День охраны окружающей среды, а в России еще и профессиональный праздник экологов. Впрочем, тема сохранения планеты и бережного отношения к природе превратилась в тренд не только для научных сотрудников и Гринпис. Экологичные привычки плотно вошли в нашу жизнь, и все чаще на кассе магазинов можно встретить людей с тканевыми сумками вместо пластиковых пакетов, а во дворах появляются контейнеры для раздельного сбора отходов.

Поддерживают экологическое движение и крупные компании. К примеру, Сбербанк, в котором сегодня обслуживается две трети населения России. Банк также является одним из крупнейших работодателей страны: здесь трудятся около 300 тысяч человек, вместе с семьями это около 1 миллиона. Именно поэтому в банке чувствуют прямую ответственность за формирование будущего России.

Возобновляемая энергетика, «умные» дома, офисы и целые города, технологии, сокращающие негативное влияние человека на экологию, тренды в потребительских предпочтениях - все это становится реальностью экономики. И Сбербанк активно финансирует «зеленые» проекты, в том числе альтернативную энергетику, типовые решения в сфере твердых коммунальных отходов и т.д.

В банке стремятся сократить использование бумаги и при продаже банковских продуктов клиентам, и во внутренних процессах. Пример успехов на первом направлении - при работе с физическим лицами объем используемой бумаги за последний год снизился на 49,5%. Был запущен специальный сервис для корпоративных клиентов «Документооборот», который интегрирован в интернет-банк и доступен всем пользователям «Сбербанк Бизнес Онлайн». Сейчас корпоративные клиенты могут отправлять через этот сервис более 160 различных типов документов в электронном виде с электронной подписью, без необходимости распечатывать их. В «Сбербанк Бизнес Онлайн» также доступен сервис «Конструктор документов», где хранится более 1400 шаблонов документов. А сервис «Электронный архив» позволяет систематизировать всю документацию и хранить ее в электронном виде.

Отказ от использования бумажных документов позволил сократить количество бумажных документов, обрабатываемых и поступающих на хранение в архив банка на 36%, а это порядка 600 миллионов листов ежегодно.

Кроме того, сотрудники банка активно переходят к раздельному сбору мусора. Раздельный сбор отходов сегодня практикуют уже в Хабаровском и Приморском краях, а также в Амурской области. Разноцветные контейнеры для разного вида отходов есть практически во всех офисах банка в этих регионах. Такие же подарили и Хабаровскому государственному институту экономики и права. Собранное сырье отправляют на переработку, где «мусору» дают вторую жизнь. Так, вместо того чтобы отправить пластиковую бутылку на полигон, где она будет разлагаться несколько сотен лет и отравлять почву, ее можно переработать для изготовления новой тары. Причем сделать это можно 4-5 раз.

Кроме того, волонтеры Дальневосточного банка ПАО Сбербанк занимаются экопросвещением: проводят для школьников и студентов экскурсии и лекции на тему бережного потребления и ответственного отношения к природе. Также волонтеры банка участвуют в субботниках, где применяется раздельный сбор мусора. Также ежегодно Сбербанк принимает участие в самой крупной всемирной экологической акции «Час земли». В этом году банк на час отключил световые вывески более чем в 3000 офисах по всей стране. Так Сбербанк пытается привлечь внимание населения к проблемам экологии.

Что же нужно делать, чтобы стать более экологичным? Начать можно с простого: скажите «нет» пластиковым пакетам. Заведите себе красивую и удобную тканевую сумку, куда будете складывать продукты. Перейдите на так называемое осознанное потребление. Покупайте только то, что действительно необходимо и не рискует отправиться на мусорный полигон в скором времени. Откажитесь от запуска воздушных шаров в воздух. Рано или поздно они приземлятся обратно на землю и могут стать приманкой для животных. Нередко звери, птицы и рыбы погибают от того, что по ошибке съели шар, пакет или пластик. Узнайте, где у вас в городе принимают сырье на переработку. Откладывайте только бутылки, стекло или макулатуру, постепенно увеличивая диапазон раздельного сбора отходов у себя дома. Вместе мы сделаем нашу планету чище и краше.

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