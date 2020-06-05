2020-06-05T10:17:15+03:00
Происшествия

Хабаровчанин угнал машину, чтобы съездить в гости к родителям

Злоумышленника задержали во время проверки документов
Александр ШТААЛЬ
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Хабаровчанин угнал машину, чтобы съездить в гости к родителямХабаровчанин угнал машину, чтобы съездить в гости к родителямФото: Олег ЗОЛОТО
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Хабаровчанин угнал машину, чтобы съездить в гости к родителям. Злоумышленника задержали инспекторы ДПС во время проверки документов. Поездка мужчины закончилась в районе 65 километра трассы Хабаровск-Владивосток. К тому моменту в полиции уже находилось заявление представителя муниципального предприятия.

- Со слов потерпевшего неизвестный мужчина залез на территорию организации через забор, завел автомашину ключом, который был в замке зажигания, и уехал. Ущерб потерпевшая сторона оценила в 33 тысячи рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.

Сам 33-летний фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за автоугон. На допросе он объяснил, что похитил машину с целью съездить в гости к родителям в один из поселков района имени Лазо Хабаровского края. В отношении мужчины уже расследуют уголовное дело по статье «Кража».

ИСТОЧНИК KP.RU

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