Хабаровчанин угнал машину, чтобы съездить в гости к родителям
Хабаровчанин угнал машину, чтобы съездить в гости к родителям. Злоумышленника задержали инспекторы ДПС во время проверки документов. Поездка мужчины закончилась в районе 65 километра трассы Хабаровск-Владивосток. К тому моменту в полиции уже находилось заявление представителя муниципального предприятия.
- Со слов потерпевшего неизвестный мужчина залез на территорию организации через забор, завел автомашину ключом, который был в замке зажигания, и уехал. Ущерб потерпевшая сторона оценила в 33 тысячи рублей, - прокомментировали в пресс-службе УМВД России по Хабаровскому краю.
Сам 33-летний фигурант ранее привлекался к уголовной ответственности за автоугон. На допросе он объяснил, что похитил машину с целью съездить в гости к родителям в один из поселков района имени Лазо Хабаровского края. В отношении мужчины уже расследуют уголовное дело по статье «Кража».
ИСТОЧНИК KP.RU