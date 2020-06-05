Парад 24 июня хабаровчане увидят по телевизору

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:58:12+03:00

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В Хабаровске 24 июня пройдет парад в честь 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Правда, горожане увидят его по телевизору во время прямой трансляции на официальном сайте правительства региона, так как зрителей на это мероприятие не планирую собирать.

- В планах на 24 июня пролет авиации, проезд декорированных автомобилей. Вечером пройдет праздничный салют возле арены «Ерофей» и в районе краевой набережной в Хабаровске. В целях безопасности планируют привлечь военную полицию, - рассказал Дмитрий Рожков, начальник отделения управления военно-политической работы ВВО.

Участников предстоящего парада ежедневно обследуют и измеряют температуру. Всех обеспечивают средствами индивидуальной защиты. Территории, где проходят репетиции с участием военных, дезинфицируют.

После парада в город отправят декорированные автомобили с целью организовать миниконцерты с поздравлениями жителей краевой столицы.

ИСТОЧНИК KP.RU