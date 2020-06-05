2020-06-05T10:15:21+03:00
Общество

В Хабаровске на выходных перекроют три улицы

Временные неудобства связаны с ремонтом дорог
Александр ШТААЛЬ
Поделиться:
В Хабаровске на выходные перекроют три улицыВ Хабаровске на выходные перекроют три улицыФото: Администрация Хабаровска
Изменить размер текста:

В Хабаровске в предстоящие выходные, 6 и 7 июня, перекроют движение машин по улицам Шелеста, Павла Морозова и Муравьева-Амурского. Временные неудобства связаны с ремонтными работами на дорогах.

- Ограничения на улице Шелеста начнут действовать 6 июня в 23:30 и продлятся до шести часов утра 7 июня, - рассказали в городском управлении дорог и внешнего благоустройства. - За ночь рабочие обустроят участок ливневой канализации. Автолюбителям предлагают объезд по улице Бондаря.

С восьми часов утра 6 июня до восьми часов вечера 7 июня частично перекроют (по двум полосам) улицу Павла Морозова в районе дома 3/1 по Союзную. Проезд будет затруднен.

На улице Муравьева-Амурского 6 июня с 8:00 до 20:00 и 7 июня с 8:00 до 20:00 планируют развернуть работы в районе Комсомольской площади. Дорожники убедительно просят горожан в эти дни не оставлять свои автомашины на прилегающих к площади парковках.

Автолюбителей убедительно просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее корректировать маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Хабаровском крае будут выращивать бройлерную курицу
Глава Хабаровского края озвучил перспективу для кафе и ресторанов
Об открытии детских садов рассказал глава Хабаровского края
Хабаровчан приглашают написать «Письмо любимому городу»
Губернатор Хабаровского края заявил о снятии режима самоизоляции
В Хабаровске на выходных перекроют три улицы
На племптицезаводе «Хабаровский» побывали депутаты Законодательной думы Хабаровского края
Хабаровчанин угнал машину, чтобы съездить в гости к родителям
В Хабаровске 24 июня устроят салют в честь годовщины Дня Победы
Экологичный банк: как Сбербанк помогает сохранению природы Хабаровского края
На культуру в ЕАО из федерального бюджета выделили 109 миллионов рублей
В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от Хабаровского края
На Троицу к кладбищу в Комсомольске не будут возить горожан
Молодым ученым в Хабаровском крае выдадут дополнительные стипендии
Замначальника отдела ГИБДД в Хабаровском крае осудят за взятку
Из всех подземных переходов Хабаровска отмыли самый грязный
В Хабаровске на следующей неделе начнутся репетиции парада
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 июня 2020 года: всего заражений 2333
Три человека пострадали после наезда машины на ограждение в Хабаровске