В Хабаровске на выходных перекроют три улицы

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:15:21+03:00

В Хабаровске на выходные перекроют три улицы Фото: Администрация Хабаровска

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В Хабаровске в предстоящие выходные, 6 и 7 июня, перекроют движение машин по улицам Шелеста, Павла Морозова и Муравьева-Амурского. Временные неудобства связаны с ремонтными работами на дорогах.

- Ограничения на улице Шелеста начнут действовать 6 июня в 23:30 и продлятся до шести часов утра 7 июня, - рассказали в городском управлении дорог и внешнего благоустройства. - За ночь рабочие обустроят участок ливневой канализации. Автолюбителям предлагают объезд по улице Бондаря.

С восьми часов утра 6 июня до восьми часов вечера 7 июня частично перекроют (по двум полосам) улицу Павла Морозова в районе дома 3/1 по Союзную. Проезд будет затруднен.

На улице Муравьева-Амурского 6 июня с 8:00 до 20:00 и 7 июня с 8:00 до 20:00 планируют развернуть работы в районе Комсомольской площади. Дорожники убедительно просят горожан в эти дни не оставлять свои автомашины на прилегающих к площади парковках.

Автолюбителей убедительно просят с пониманием отнестись к ситуации и заранее корректировать маршруты.

ИСТОЧНИК KP.RU