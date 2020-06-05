Хабаровчан приглашают написать «Письмо любимому городу»

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:14:21+03:00

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Ко Дню города Хабаровска Почта России и мэрия объявили конкурс в соцсетях. Участвовать в нем может каждый хабаровчанин или турист, которого этот город очаровал. Все просто: в своем аккаунте в Instagram нужно опубликовать поздравление Хабаровску и указать хештеги: #поздравьхабаровск, #почтароссии, #весьгородонлайн, а также подписаться на страницу организатора конкурса@molodejpostdv. Участники конкурса записывают видео, создают музыкальные открытки, большинство поздравлений сопровождают фотографиями любимых улиц и домов, где они живут. Итоги конкурса подводятся 15 июня, поэтому аккаунт на период участия в конкурсе должен быть открытым.

Авторы поздравлений получат в подарок уникальные почтовые открытки с видами Хабаровска. Открытку можно бесплатно отправить по России или оставить у себя.

- Почтовая открытка является собирательным образом молодого города, который запоминается его жителям. Выпуском открытки мы хотели подарить всем желающим возможность увидеть - каким представляют Хабаровск сейчас, в 2020 году, - отметила Екатерина Гаврилова, руководитель отдела маркетинга и корпоративных коммуникаций макрорегиона «Дальний Восток» Почты России.

Организаторами конкурса являются Почта России и администрация города Хабаровска. Тираж подарочной почтовой открытки составляет 162 экземпляра, как возраст со дня основания Хабаровска в 1858 году. Специальные призы учредили партнеры конкурса, среди них художественная мастерская «Палуба», медиахолдинг «Губерния».