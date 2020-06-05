Губернатор Хабаровского края заявил о снятии режима самоизоляции
Сегодня, 5 июня, Сергей Фургал провел очередной прямой эфир. Глава региона ответил на самый наболевший вопрос местных жителей: «Когда отменят режим самоизоляции?»
- Режим самоизоляции может быть снят уже 11 июня, - ответил губернатор.
Он напомнил, что режим самоизоляции вводили с целью минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Также глава региона отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом хоть и остается напряженной, зато наметилась стабильность, количество выздоровевших увеличивается.
ИСТОЧНИК KP.RU
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