Губернатор Хабаровского края заявил о снятии режима самоизоляции

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:12:59+03:00

Ожидается, что это случится 11 июня

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Сегодня, 5 июня, Сергей Фургал провел очередной прямой эфир. Глава региона ответил на самый наболевший вопрос местных жителей: «Когда отменят режим самоизоляции?»

- Режим самоизоляции может быть снят уже 11 июня, - ответил губернатор.

Он напомнил, что режим самоизоляции вводили с целью минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Также глава региона отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом хоть и остается напряженной, зато наметилась стабильность, количество выздоровевших увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU