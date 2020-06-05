2020-06-05T10:12:59+03:00
Общество

Губернатор Хабаровского края заявил о снятии режима самоизоляции

Ожидается, что это случится 11 июня
Александр ШТААЛЬ
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Губернатор Хабаровского края заявил о снятии режима самоизоляцииГубернатор Хабаровского края заявил о снятии режима самоизоляцииФото: Правительство Хабаровского края
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Сегодня, 5 июня, Сергей Фургал провел очередной прямой эфир. Глава региона ответил на самый наболевший вопрос местных жителей: «Когда отменят режим самоизоляции?»

- Режим самоизоляции может быть снят уже 11 июня, - ответил губернатор.

Он напомнил, что режим самоизоляции вводили с целью минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции. Также глава региона отметил, что ситуация с заболеваемостью коронавирусом хоть и остается напряженной, зато наметилась стабильность, количество выздоровевших увеличивается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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