Об открытии детских садов рассказал глава Хабаровского края
Сергей Фургал озвучил планы в прямом эфире
Об открытии детских садов рассказал глава Хабаровского краяФото: Мария ЛЕНЦ
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Глава региона во время прямого эфира ответил на вопрос о детских садах.
- Детские сады планово начнут открывать с 11 июня. Соответствующие поручения уже дали минздраву. Родителям понадобятся справки. Минздраву поручили отладить систему таким образом, чтобы мамы и папы сутками не собирали требуемые документы, - объяснил Сергей Фургал.
Глава региона выразил надежду, что после открытия детсадов у родителей не возникнет проблем именно с получением справок.
ИСТОЧНИК KP.RU
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