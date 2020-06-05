Об открытии детских садов рассказал глава Хабаровского края

5 Июнь 2020 2020-06-05T10:12:30+03:00

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Глава региона во время прямого эфира ответил на вопрос о детских садах.

- Детские сады планово начнут открывать с 11 июня. Соответствующие поручения уже дали минздраву. Родителям понадобятся справки. Минздраву поручили отладить систему таким образом, чтобы мамы и папы сутками не собирали требуемые документы, - объяснил Сергей Фургал.

Глава региона выразил надежду, что после открытия детсадов у родителей не возникнет проблем именно с получением справок.

ИСТОЧНИК KP.RU