Глава Хабаровского края озвучил перспективу для кафе и ресторанов
Поэтапное открытие будет после 10 июня
Глава Хабаровского края озвучил перспективу для кафе и ресторановФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Глава Хабаровского края во время прямого эфира 5 июня ответил на вопрос владельцев предприятий общепита о том, когда же они смогут приступить к работе.
- Все поэтапно будем открывать после 10 июня. Будут определенные ограничения и правила, но открывать нужно. Будем возвращать жизнь в тот ритм, в котором мы жилы до коронавируса, - рассказал Сергей Фургал.
Он отметил, что будет требовать от предпринимателей неукоснительного соблюдения санитарных правил.
ИСТОЧНИК KP.RU