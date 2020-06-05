2020-06-05T10:15:43+03:00
Общество

Глава Хабаровского края озвучил перспективу для кафе и ресторанов

Поэтапное открытие будет после 10 июня
Александр ШТААЛЬ
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Глава Хабаровского края озвучил перспективу для кафе и ресторановГлава Хабаровского края озвучил перспективу для кафе и ресторановФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
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Глава Хабаровского края во время прямого эфира 5 июня ответил на вопрос владельцев предприятий общепита о том, когда же они смогут приступить к работе.

- Все поэтапно будем открывать после 10 июня. Будут определенные ограничения и правила, но открывать нужно. Будем возвращать жизнь в тот ритм, в котором мы жилы до коронавируса, - рассказал Сергей Фургал.

Он отметил, что будет требовать от предпринимателей неукоснительного соблюдения санитарных правил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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