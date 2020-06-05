5 Июнь 2020 2020-06-05T12:21:36+03:00

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В Николаевске-на-Амуре обрел пристанище спасенный от уничтожения самолет «АН-2». Из него решили сделать памятник, который установили на привокзальной площади аэропорта Николаевска-на-Амуре. К слову, если бы его не отстояли сотрудники авиационно-технической базы авиапредприятия, то в 2017 году «аннушка», как ласково называли самолет на севере, уже канула бы в Лету.

- Самолет списали в рамках реорганизационных мероприятий, и дорога ему была на металлолом. Однако к предложению инициативной группы прислушались и решили воздушное судно реконструировать, - рассказали в пресс-службе Хабаровского края.

Деньги на реставрацию собирали всем миром. На них надо было восстановить крыло, установить стабилизаторы, покрасить самолет. Ценой невероятных усилий авиаторам удалось не только сохранить историческую ценность, но и сделать ее достоянием общественности. Этот свой творческий проект они приурочили к 75-летию образования инженерно-авиационной службы гражданской авиации России, которое будут отмечать 21 августа.

ИСТОЧНИК KP.RU