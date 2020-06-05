В Биробиджане с 15 июня отключат горячую воду

5 Июнь 2020 2020-06-05T12:20:22+03:00

Это необходимо в связи с подготовкой к отопительному сезону

Изменить размер текста: A A

В Биробиджане с 15 по 18 июня отключат горячую воду. Это необходимая процедура в связи с подготовкой к отопительному сезону. В период, когда будет ограничена подача ресурса, специалисты проведут ремонтные работы.

- Планируется, что ремонтные работы будут проходить во многих районах нашего города. В общей сложности к зиме должны подготовить 14 котельных и 26 центральных тепловых пунктов. До начала осенне-зимнего периода 2020-2021 годов собираются заменить больше полутора километров теплотрасс, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.

Жителям областной столицы приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.

Напомним, что коммунальщики в городе также готовятся к предстоящей зиме. Они проводят работы в жилфонде, чтобы осенне-зимний период прошел без проблем и аварий.

ИСТОЧНИК KP.RU