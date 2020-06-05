В Биробиджане с 15 июня отключат горячую воду
В Биробиджане с 15 по 18 июня отключат горячую воду. Это необходимая процедура в связи с подготовкой к отопительному сезону. В период, когда будет ограничена подача ресурса, специалисты проведут ремонтные работы.
- Планируется, что ремонтные работы будут проходить во многих районах нашего города. В общей сложности к зиме должны подготовить 14 котельных и 26 центральных тепловых пунктов. До начала осенне-зимнего периода 2020-2021 годов собираются заменить больше полутора километров теплотрасс, - прокомментировали в пресс-службе городской администрации.
Жителям областной столицы приносят извинения за доставленные неудобства. Пожалуйста, отнеситесь с пониманием к сложившейся ситуации.
Напомним, что коммунальщики в городе также готовятся к предстоящей зиме. Они проводят работы в жилфонде, чтобы осенне-зимний период прошел без проблем и аварий.
ИСТОЧНИК KP.RU