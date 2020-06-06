2020-06-05T14:10:08+03:00
Общество

Обстановка в Хабаровском крае 6 июня 2020 года: погода, клещи, паводки, радиационный фон

В субботу жители региона наконец-то увидят солнышко
Евгения МОЛОТОВА
Поделиться:
В субботу жители региона наконец-то увидят солнышкоВ субботу жители региона наконец-то увидят солнышкоФото: Юлия ТЕРЕНТЬЕВА
Изменить размер текста:

Всю неделю на территории Хабаровского края бушевал циклон. Но на выходные, непогода взяла отгул. 6 июня, на территории региона ожидается существенное потепление. По прогнозам синоптиков в выходные осадков не ожидается. Легкий туман, который наблюдается утром в Хабаровском, Бикинском районах и районе имени Лазо быстро рассеется. Температура в Хабаровске ночью +8+10, днем до +20, ветер северный, северо-восточный 2 м/с. На юге края ночью +8 +14, днем +15 +20, ветер северный 2 м/с, во второй половине дня северо-восточный 2 м/с. В центральных районах ночью +2 +12, днем +8 +20, ветер северный-восточный 2 м/с. На севере края ночью до +5, днем +5 +17, ветер северный, северо-восточный до 5 м/с. Минимальная температура воздуха наблюдается в Большом Шантаре - +3 градуса.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, Находится в пределах естественных фоновых значений.Опасные гидрологические явления не прогнозируются. По уточненной информации в Аяно-Майском районе на р. Мая у с. Аим смещение гребня паводка ожидается 6-7 июня с отметкой 710-750 см (НЯ 900 см), с затоплением левобережной поймы на глубину около 1,0 м, без угрозы хозяйственным объектам.

Из-за укусов клещей в больницы края с начала периода обратились 2019 человек. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом нет.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае на утро 6 июня 2020: выявлено еще 65 заболевших
Обстановка в Хабаровском крае 6 июня 2020 года: погода, клещи, паводки, радиационный фон
В Биробиджане с 15 июня отключат горячую воду
В Николаевске-на-Амуре обрел пристанище спасенный от уничтожения самолет
Парад 24 июня хабаровчане увидят по телевизору
В Хабаровском крае будут выращивать бройлерную курицу
Глава Хабаровского края озвучил перспективу для кафе и ресторанов
Об открытии детских садов рассказал глава Хабаровского края
Хабаровчан приглашают написать «Письмо любимому городу»
Губернатор Хабаровского края заявил о снятии режима самоизоляции
В Хабаровске на выходных перекроют три улицы
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края обсудили проблемы племптицезавода "Хабаровский" с его руководством
Хабаровчанин угнал машину, чтобы съездить в гости к родителям
В Хабаровске 24 июня устроят салют в честь годовщины Дня Победы
Экологичный банк: как Сбербанк помогает сохранению природы Хабаровского края
На культуру в ЕАО из федерального бюджета выделили 109 миллионов рублей
В Москве задержали экс-кандидата в депутаты Госдумы от Хабаровского края
На Троицу к кладбищу в Комсомольске не будут возить горожан
Молодым ученым в Хабаровском крае выдадут дополнительные стипендии
Замначальника отдела ГИБДД в Хабаровском крае осудят за взятку
Из всех подземных переходов Хабаровска отмыли самый грязный
В Хабаровске на следующей неделе начнутся репетиции парада
Ситуация по коронавирусу в Хабаровском крае на утро 5 июня 2020 года: всего заражений 2333
Три человека пострадали после наезда машины на ограждение в Хабаровске