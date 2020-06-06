Обстановка в Хабаровском крае 6 июня 2020 года: погода, клещи, паводки, радиационный фон

6 Июнь 2020 2020-06-05T14:10:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Всю неделю на территории Хабаровского края бушевал циклон. Но на выходные, непогода взяла отгул. 6 июня, на территории региона ожидается существенное потепление. По прогнозам синоптиков в выходные осадков не ожидается. Легкий туман, который наблюдается утром в Хабаровском, Бикинском районах и районе имени Лазо быстро рассеется. Температура в Хабаровске ночью +8+10, днем до +20, ветер северный, северо-восточный 2 м/с. На юге края ночью +8 +14, днем +15 +20, ветер северный 2 м/с, во второй половине дня северо-восточный 2 м/с. В центральных районах ночью +2 +12, днем +8 +20, ветер северный-восточный 2 м/с. На севере края ночью до +5, днем +5 +17, ветер северный, северо-восточный до 5 м/с. Минимальная температура воздуха наблюдается в Большом Шантаре - +3 градуса.

Уровень радиоактивного загрязнения в крае колеблется от 9 до 20 мкр/ч, Находится в пределах естественных фоновых значений.Опасные гидрологические явления не прогнозируются. По уточненной информации в Аяно-Майском районе на р. Мая у с. Аим смещение гребня паводка ожидается 6-7 июня с отметкой 710-750 см (НЯ 900 см), с затоплением левобережной поймы на глубину около 1,0 м, без угрозы хозяйственным объектам.

Из-за укусов клещей в больницы края с начала периода обратились 2019 человек. Заболевших клещевым боррелиозом и энцефалитом нет.

Данные предоставили в ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU